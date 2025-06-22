وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية ومشروعا سكنيا ومحطة صرف صحي بمدينة بدر

عقب تفقده للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة بدر، ومتابعة موقع المشروعات الجارية بنطاق المدينة، استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة بدر.

ووجه المهندس شريف الشربيني، خلال الجولة، بالاهتمام بأعمال الزراعة بالمسطحات الخضراء والانتهاء من الأعمال الجارية بالطرق، بجانب ضرورة متابعة أعمال الصيانة والنظافة وإزالة المخلفات.

وانتقل وزير الإسكان، لتفقد مشروع سكن لكل المصريين، محور متوسطى الدخل بعدد 44 عمارة بالحي الرابع شاملاً أعمال تنسيق الموقع العام، حيث وجه الوزير بالانتهاء من أعمال الزراعة وتنسيق الموقع والطرق بالمشروع وتكثيف الأعمال، كما تفقد الوزير احدى الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية لها لمتابعة جودة التشطيب لتسليم الوحدات للمستحقين بأعلى مستوى.

تفقد خدمات بمدينة بدر

ثم تفقد وزير الإسكان محطة الصرف الرئيسية للحيين الخامس والسادس بطاقة تصميمية للمحطة 83 ألف م3/يوم و تشمل عدد (۸) طلمبات بتصرف 320 ل/ث عند رافع مانوميترى 65 م - و عدد (۲) مولد بقدره الواحد 2500 ك . ف. أ، كما يوجد بها مبنى المحولات ومبنى المسجد ومبنى المصافي ومبني الورشة والمخزن و مبنی إداری، وتخدم الاحياء الخامس والسادس والسابع ومنطقة شمال المدينة.

كما تفقد وزير الإسكان موقع برك الأكسدة للصرف الصحي بنطاق المدينة، والذي يتضمن عدد ٣ موديولات برك أكسدة كل موديول يشمل عدد ٦ أحواض بسعة كليه 40000 م3/يوم ويتم خلالها معالجة الصرف معالجة ثنائية ومن ثم دخول المياه بمحطة المعالجة الثلاثية بطاقة تصميمة 25000 م3 / يوم (مرحلة أولى) وذلك لرى المسطحات الخضراء بمدينة بدر وكذا مدينة حدائق العاصمة.