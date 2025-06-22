برلماني :تدخل أمريكا ضد إيران لصالح إسرائيل خرقًا سافرًا لميثاق الأمم المتحدة

أدان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب المصري بأقسى العبارات الضربات الأمريكية الجديدة على المنشآت النووية الإيرانية، ويؤكد أن استمرار هذا العدوان يمثل خطرًا داهمًا على أمن المنطقة كلها خاصة مع استهداف منشآت قد تتسبب في كوارث إنسانية وبيئية لا تُحمد عقباها وخرقًا سافرًا لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ احترام سيادة الدول، مما يُهدد استقرار النظام الدولي برمته.

جاء ذلك فى تصريحات له مؤكدا على أنها أيضا إجهاضًا متعمدًا لجهود السلام وتحويلًا للصراعات السياسية إلى حروب تُذيق شعوبنا ويلاتها مطالبا بوقف فوري وغير مشروط لكل الأعمال العدائية في المنطقة، والالتزام الفوري بوقف إطلاق النار.

فرض عقوبات

كما دعا أيضا لتحرك عاجل للأمم المتحدة لفرض عقوبات على الجهات التي تنتهك القانون الدولي، والتحقيق في جرائم استهداف المنشآت الحساسة. وتفعيل الدور المصري الرائد في الوساطة، ومطالبة وزارة الخارجية المصرية بالضغط على المجتمع الدولي لاحتواء الأزمة قبل خروجها عن السيطرة.



وأكد أيضا أهمية التضامن العربي والإسلامي لمواجهة سياسات الهيمنة الخارجية التي تستهدف تفتيت المنطقة ونهب ثرواتها تحت ذرائع واهية. وإعادة إحياء الحلول الدبلوماسية عبر طاولة مفاوضات شاملة، تحفظ حقوق جميع الأطراف وتضمن أمن الخليج ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.



واختتم حديثه بالتأكيد على الموقف المصري والذي وقف دائمًا مع الحق والقانون الدولي وأن البرلمان المصري سيبقى صوتًا للعقل والاعتدال، داعيًا قادة العالم إلى تحمُّل مسئولياتهم قبل فوات الأوان.