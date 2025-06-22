فحوصات طبية شاملة لمنتخبات مصر البارالمبية ولاعبي الأندية ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة

في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تواصل الإدارة المركزية للطب الرياضي تنفيذ خطتها لدعم الرعاية الصحية والبدنية للرياضيين، من خلال إجراء الفحوصات الطبية الدورية الشاملة للاعبين من مختلف المنتخبات القومية والأندية الرياضية،

حيث شهد مركز الطب الرياضي التخصصي بمدينة نصر اليوم الأحد الموافق 22 يونيو تنفيذ فحوصات طبية لمنتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، المصنف الثاني عالميًا والحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس، ومنتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة.

كما تم تنفيذ فحوصات طبية شاملة لعدد كبير من اللاعبين واللاعبات من الأندية والأكاديميات الرياضية، حيث شارك نادي طنطا الرياضي بعدد 140 لاعبًا في ألعاب كرة اليد وتنس الطاولة والكرة الطائرة، بالإضافة إلى مشاركة نادي سموحة الرياضي بعدد 400 لاعب في مختلف الألعاب، وذلك ضمن خطة الوزارة الشاملة لتعزيز الرعاية الصحية والبدنية للرياضيين في جميع المحافظات.

وقد تم إجراء جميع الفحوصات وفقًا للاشتراطات الصحية والطبية المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة، وتضمنت الكشف الطبي والتحاليل اللازمة والتقييمات البدنية المتخصصة بما يتناسب مع طبيعة كل لعبة، وذلك تحت إشراف مباشر من الإدارة المركزية للطب الرياضي.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على ضمان جاهزية الرياضيين بدنيًا وصحيًا للمنافسات المحلية والدولية، وتوفير بيئة رياضية آمنة وفق أعلى المعايير الطبية، بما يسهم في تحقيق أفضل أداء ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية