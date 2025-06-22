اعرفوا ناس تكمل معاكم.. رسالة غامضة من جوري بكر

بعد تداول عدة أخبار عن تصالح الفنانة جوري بكر مع طليقها، نشرت جوري رسالة غامضة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام تضمنت: “اعرفوا ناس تكمل معاكم في الدنيا مش تكمل عليكم”.

تصالح جوري بكر وطليقها

وكانت قد تداولت أخبار وفق عدة مصادر محلية، بالتصالح بينها وبين طليقها المهندس رامي زيان منذ اليوم 22 يونيو 2025، بعد خلافات مستمرة حول حضانة طفلهما تميم وقدرته على زيارته، ليؤكد محامو الطرفين على أن الصلح جاء لمصلحة الطفل، مع التفاهم على التنازل عن القضايا القانونية والعراقيل القضائية، وتركّز ما بينهما الآن على احترام متبادل ورعاية مشتركة.



التصالح جاء بعد خلافات حادة بدأت في مايو حول مصاريف طفلهما تميم الذي وُلد في سبتمبر 2023، ووصل الأمر لبلاغات رسمية واستخدام فيديوهات داعية مصطفى حسني كتعليقات ضمن سياق الأزمة، ليقوم طليقها بتصعيد الأمور، حيث طالب رسميًا بإسقاط الحضانة، وزعمت جوري أنه هرب خارج البلاد لتفادي التحقيق بتهمة الاعتداء.