سمير فرج يكشف 3 سيناريوهات مرعبة للرد الإيراني.. الذئاب المنفردة في المقدمة

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن 3 سيناريوهات محتملة قد تلجأ إليها إيران؛ للرد على الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مواقع نووية حساسة داخل أراضيها.

وأوضح فرج، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن السيناريو الأول يتمثل في استهداف القواعد الأمريكية المنتشرة في الخليج والعراق، بينما يتمثل السيناريو الثاني في استخدام ميليشيا الحوثي لتنفيذ هجمات بالوكالة.

أما السيناريو الثالث والأخطر، فيكمن في تنفيذ عمليات عبر “الذئاب المنفردة” داخل الأراضي الأمريكية كما حذر من احتمالية تهديد الملاحة في مضيق هرمز، والذي قد يسبب أزمة نفط عالمية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.