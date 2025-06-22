بـ 10 لاعبين.. ريال مدريد يتقدم على باتشوكا بثنائية في مونديال الأندية

تقدم فريق ريال مدريد الإسباني بهدفين دون رد، على نظيره باتشوكا المكسيكي، في الشوط الأول، من المباراة المقامة الآن في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وحصل راؤول أسينسيو، مدافع فريق ريال مدريد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 7.

وجاءت ثنائية ريال مدريد عن طريق جود بيلينجهام، وأردا جولر في الدقيقتين 35 و43.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فران جارسيا - دين هويسين - راؤول أسينسيو - ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: أوريلين تشواميني - أردا جولر - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا