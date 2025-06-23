بـ 10 لاعبين.. ريال مدريد يهزم باتشوكا بثلاثية في كأس العالم للأندية

فاز فريق ريال مدريد الإسباني بثلاثية مقابل هدف، على نظيره باتشوكا المكسيكي، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وحصل راؤول أسينسيو، مدافع فريق ريال مدريد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 7.

وجاءت ثنائية ريال مدريد عن طريق جود بيلينجهام، وأردا جولر في الدقيقتين 35 و43.

وفي الشوط الثاني، سجل فيديريكو فالفيردي الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وأحرز هدف باتشوكا الوحيد اللاعب إلياس مونتيل في الدقيقة 80.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فران جارسيا - دين هويسين - راؤول أسينسيو - ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: أوريلين تشواميني - أردا جولر - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا