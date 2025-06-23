مصطفى شوبير: نعد جماهير الأهلي بتقديم أفضل ما لدينا أمام بورتو

قال مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة فريق بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية ستكون صعبة، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين في حالة تركيز كاملة من أجل تقديم أداء قوي.

ويلتقي الأهلي مع بورتو البرتغالي، فجر بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى لمونديال الأندية.

وأضاف مصطفى شوبير، في تصريحات: "نسعى لبذل أقصى ما لدينا حتى اللحظة الأخيرة، ونستعد جيدًا نظرًا لأهمية المباراة وقوة المنافسة".

وتابع شوبير: "نعد جماهير الأهلي بأن نقدم أفضل ما لدينا أمام بورتو، وبتركيز كامل كعادتنا دائمًا.. ونطالبهم بأن يكونوا دائمًا خلفنا، فهم الداعم الأول لنا، وهذا أكبر حافز يدفعنا لإسعادهم ورفع اسم نادينا في كل البطولات".

جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج للفوز على فريق بورتو البرتغالي بفارق هدفين، مع انتظار خسارة فريق إنتر ميامي الأمريكي أمام بالميراس البرازيلي في اللقاء الذي سيُقام في نفس التوقيت، وذلك لضمان التأهل لثُمن نهائي المونديال.