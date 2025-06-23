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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية تدوم 48 ساعة .. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO Z10 Lite

هاتف iQOO Z10 Lite
هاتف iQOO Z10 Lite
لمياء الياسين

هل تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء هاتف iQOO Z10 Lite 5G، والذي يأتي بتصميم أنيق فاخر  إليك أهم مواصفاته:

هاتف iQOO Z10 Lite

يتميز الهاتف بواجهة أمامية وبشاشة LCD عالية الدقة +HD بمقاس 6.74 بوصة، مزودة بفتحة، ومعدل تحديث 90 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 1000 شمعة. يتيح خيار ضبط درجة حرارة اللون في إعدادات الشاشة للمستخدمين التبديل بين درجات الألوان الافتراضية والدافئة والباردة. في الداخل والخارج.

أما عن مواصفات الشاشة فهي توفر ألوانًا نابضة بالحياة ووضوحًا جيدًا وضوء أزرق منخفض يقدم راحة إضافية للعين أثناء الاستخدام لفترات طويلة وعلى الرغم  أن وجود شاشة بفتحة على شكل قطرة ماء في هاتف 5G بسعر 9999 روبية ليس مفاجئًا، إلا أنه يبدو قديم الطراز - خاصة وأن العديد من العلامات التجارية الأخرى تقدم الآن شاشات ذات ثقب في الشاشة في هذه الفئة السعرية، بغض النظر عما إذا كان الهاتف يدعم شبكات الجيل الرابع أو الخامس.

 

ميزات هاتف iQOO Z10 Lite

يأتي الهاتف بجودة صوت ممتازة أيضًا، ولكنه مزود بمكبر صوت علوي واحد. يُعلن مُعزز الصوت الديناميكي عن مستوى صوت عالٍ يصل إلى 200%.


يعد الهاتف مُزود بمعالج Dimensity 6300 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) إضافية بسعة 8 جيجابايت ليتمكن الجهاز من تقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة لفترة أطول.

يأتي الجهاز بخياري تخزين 128 جيجابايت و256 جيجابايت، مع فتحة مخصصة لبطاقة microSD لمزيد من السعة التخزينية. ومثل هواتف D6300 الذكية الأخرى المتوفرة في السوق، يُعد هذا الهاتف مثاليًا للألعاب و يحتوي على بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، تدوم حتى يومين من الاستخدام العادي.

هاتف ذكي هاتف iQOO Z10 Lite واجهة أمامية شبكات الجيل الرابع مكبر صوت

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