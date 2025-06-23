الشيوخ يناقش آليات وزارة التعليم في مكافحة التنمر والعنف في المدارس

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب مقدم من النائبة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم، لتعميق وغرز القيم الاخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس.

واستعرضت النائبة الطلب أمام الجلسة العامة، بحضور ممثلي الحكومة، مشيرة إلى أن فترة التعليم ما قبل الجامعي تعتبر من أهم الفترات المؤثرة في شخصية الانسان المصري على جميع المستويات وطوال حياته المستقبلية، وفيها تتشكل شخصيته ووجدانه ومبادئه ومعتقداته، وحقيقة فأن أفضل استثمار في بناء المواطن المصري السوي يجب أن يكون في تلك المرحلة الحياتية المهمة.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أهمية إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتي تهدف إلى خلق أجيال تحافظ على القيم والمبادئ والأخلاق، كي يساهموا في بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة.

وقالت النائبة: مؤخرا انشغلت الأوساط المصرية بمتابعة واقعة عنف في إحدى المدارس وقد فرضت هذه الواقعة الكثير من التساؤلات، أهمها التساؤل عن دور وآلية وزارة التربية والتعليم في مواجه ذلك.

وأكد وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن الوزارة لها دور أصيل في التربية، من خلال تعميق القيم الأخلاقية والإنسانية، ومكافحة ظاهرة التنمر والاضطرابات السلوكية لدى طلاب المدارس.

وطالب بكشف دور وآلية وزارة التربية والتعليم في بناء المواطن المصري السوي المحافظ على القيم الأخلاقية.