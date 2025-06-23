الناجح يرفع إيده.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

ينشر موقع صدى البلد الإخباري أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ، وذلك عقب اعتمادها اليوم.

وجاء من بين أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة ريناد إبراهيم علي حسن مهيا – إدارة برج البرلس – مدرسة البرلس المشتركة، سلمى أيمن فتحي دياب محمد – إدارة شرق كفرالشيخ – مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي لغات، عمر أحمد يوسف محمد عبدة – إدارة الرياض – مدرسة الرغامة الإعدادية، شدى محمد سالم سعدالدين زايد – إدارة قلين – مدرسة المنشأة الكبرى بنات، عبدالله أشرف سعد أحمد – إدارة سيدي سالم – مدرسة الشهيد السيد الإعدادية بنين، إياد إبراهيم الدسوقي أبو العنين – إدارة الحامول – مدرسة نصر الأم تعليم أساسي، منة الله محمد محروس غازي – إدارة قلين – مدرسة قلين بنات، لجين أحمد محمد إبراهيم العدوي – إدارة بيلا – مدرسة بيلا الإعدادية بنات، ميار مجدي عبدالفتاح عبدالنبي – إدارة مطوبس – مدرسة برنبال بنات، فاطمة أحمد سالم محمد سالم – إدارة شرق كفرالشيخ – مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي لغات.

وكانت محافظة كفر الشيخ، أعلنت عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية عقب اعتمادها من المحافظ بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم.