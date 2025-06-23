الغندور: أقل فريقين في كأس العالم للأندية أوكلاند سيتي والعين الإماراتي

شارك الإعلامي خالد الغندور منشور مثير بشأن شأن كأس العالم للأندية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :"اقل فريقين في كأس العالم للأندية أوكلاند سيتي النيوزيلاندي و العين الإماراتي".

ويخوض الأهلي مواجهة مصيرية ضد بورتو البرتغالي، الليلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتلقى الأهلي ضربة جديدة بإصابة ياسر إبراهيم في العضلة الضامة، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة.

وكان الأهلي استهل مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل مع إنتر ميامي الأهلي بدون أهداف، ثم خسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.

ويحتاج الأهلي للفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل، مع فوز بالميراس على إنتر ميامي بفارق هدفين أو أكثر من أجل التأهل للدور المقبل، وهو سيناريو صعب للغاية.