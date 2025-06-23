أكدت وكالة أ ف ب، أن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية يتعهد برد حازم بعد الضربات الأمريكية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة الإيرانية، في بيان رسمي نقلته بشكل عاجل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التقارير الأولية تشير إلى عدم حدوث أي تلوث إشعاعي نتيجة القصف الذي استهدف عددًا من المنشآت النووية داخل البلاد خلال الساعات الماضية.



وأوضحت السلطات الإيرانية أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت اقتصرت على البنية التحتية، ولم تُسجَّل حتى الآن أي مؤشرات على تسرب إشعاعي أو تهديد مباشر للبيئة أو صحة السكان.

وأضاف البيان أن المعلومات المتاحة حتى الآن تُظهر أن المنظومات الوقائية والتأمينية داخل المنشآت النووية تعاملت مع الهجوم بكفاءة، ما ساعد في احتواء الأثر ومنع أي عواقب كارثية.

