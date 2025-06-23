المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري تكشف جهود الدولة في دعم الأشقاء الفلسطينيين

أكدت أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن الدولة المصرية استقبلت عدد كبير من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الدولة قدمت الخدمات الصحية وتقديم الخدمات الإجتماعية والأساسية.

وقالت امال إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية الحدث اليوم، أنه خلال عيد الأضحى المبارك قدمنا كسوة العيد واللحوم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي.

وتابعت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أنه تم تقديم الغذاء والمأوى والكساء، مؤكدا أن هناك إهتمام خاص بالأطفال، والنساء، مع العمل على تقديم اللبن الصناعي للأطفال الرضع.