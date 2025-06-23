طارق فهمي: الايرانيون لن يستسلموا بسهولة .. والمواجهة تطول أكثر

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن الايرانيين لن يستسلموا بسهولة، والمواجهة تطول أكثر من المتوقع، مضيفا أن لا توجد قوة عاقلة في هذا التوقيت يمكن أن تزن الأمور.

وأضاف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأثنين، أن ايران ليس لديها ما يتحدثون عنه، متابعا أن وروسيا منهكة من حربها في أوكرانيا.

وتابع الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن تصعيد الخيار العسكري من جانب ايران شو اعلامي، مستدركا أن القرار الأمريكي مرتبك.