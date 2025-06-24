خبير استراتيجي: معظم القواعد الأمريكية بالخليج في حالة طوارئ

تحدث الدكتور محمد أبوشامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، عن المعطيات الجديدة في المنطقة، وضرب إيران لقواعد أمريكية، قائلا: "الضربة تمت وكانت مجهولة المصدر حتى تم الإعلان نقلا عن وكالة رويترز وإعلام إيراني، وهذا الأمر يعكس على الحالة الموجودة في المنطقة، والمبنية على وجود جماعات مسلحة في مختلف أنحائها، ووجود أكثر من عنصر مشتبك عسكريا".

وأضاف أبو شامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا سالم، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كل الضربات المتوقعة ضد المصالح الأمريكية ليست بالضرورة تكون ضربات عسكرية واضحة، ولكن كان هناك توقعات بأن تكون ذئاب منفردة تهدد المصالح الأمريكية، إلا أن إيران أعلنت نفسها أنها استهدفت القواعد الأمريكية".

وأكد أنّ إسرائيل تتمنى أن تدخل الولايات المتحدة المعارك؛ لأنها في حالة من الترهل الكبير نتيجة الصواريخ الإيرانية التي شهدناها في الساعات الأخيرة، مواصلا: "الأمور تشتبك وتتداخل بسرعة كبيرة، ومن المتوقع أن نرى مزيدا من التوتر والعمليات".

وأوضح: "معظم القواعد الأمريكية بالخليج في حالة طوارئ، مثل البحرين وأكثر من موقع، وبدأت التصريحات تخرج حول ما يجري وردود فعل أمريكية في الساعات والأوقات القادمة".

وأردف: "نعلم أن إدارة ترامب من أكثر الإدارات الأمريكية ميلا إلى العنف العسكري بشكل أو بآخر في حسم تعاملاتها، وهذا ما شهدناه في تفاعلاتها مع ما يجري في الشرق الأوسط خلال الشهور الماضية منذ دخول ترامب إلى البيت الأبيض، ومن ثم، فإننا نتوقع ردا أمريكيا إذا ثبت ما نتحدث عنه من أن إيران بدأت معاركها ضد المصالح الأمريكية، وأمريكا لن تصمت ذلك، وسترد ردودا قاسية على إيران، لأنها لا تسمح بتمدد هذا التأثير السلبي من إيران على مصالحها بالمنطقة".