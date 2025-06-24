قرارات النيابة في مصرع شاب أثناء فض مشاجرة بين نجل عمه وآخر

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في مصرع شاب بحلوان وصرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مصرع شاب على يد عاطل في حلوان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بمقتل شخص في منطقة حلوان وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من معاينة وتحريات أجهزة أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام بإنهاء حياة المجني عليه اثناء تدخل لفض مشاجرة بين نجل عمه والمتهم.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.