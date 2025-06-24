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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حرام كل الفرص اللي ضيعتوها.. إعلامي يعلق على تعادل الأهلي مع بورتو

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

علق الإعلامي كريم رمزي على خروج النادي الأهلي من بطولة كأس العالم للأندية، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قائلاً: "والله ماتش تاريخي وأداء عظيم، حرام كل الفرص اللي ضيعتوها دي والأجوال السهلة اللي دخلت".

مباراة ماراثونية تنتهي بالتعادل والإقصاء المشترك
 

شهدت المباراة إثارة كبيرة وانتهت بنتيجة تعادل 4-4، في واحدة من أكثر المواجهات ندية في البطولة، ليودّع الفريقان البطولة من دور المجموعات، بعد أن حسم بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى.

تشكيل الأهلي في اللقاء

دخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:


 

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي
  • خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان “بيكهام”، أشرف داري، أحمد نبيل “كوكا”
  • الوسط: حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد “زيزو”
  • الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه”، حسين الشحات، وسام أبو علي

تشكيل بورتو في اللقاء

أما بورتو، فقد بدأ بتشكيلة ضمت:

كلاوديو راموس، زي بيدرو، ماركانو، ستيفن أوستاكيو، جواو ماريو، فاريلا، فابيو فييرا، مورا، ويليام، داني ناماسو، رودريجو مورا.

نظام البطولة الجديد

تُقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 لأول مرة بالنظام الجديد المشابه لكأس العالم للمنتخبات، حيث تُنظَّم كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.

تُقسّم الفرق إلى ثماني مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي يُقام بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

كريم رمزي الأهلي كأس العالم للأندية فيسبوك وسام أبو علي بورتو

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