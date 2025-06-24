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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مركز البحوث الطبية للقوات المسلحة يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الأهلية

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول
محمد إبراهيم

وقع اللواء طبيب محمد عبد السلام الجوهرى مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية بروتوكول تعاون لبناء قدرات الطلاب وإكسابهم مهارات وأساسيات البحث العلمى.

يأتى ذلك استمرارا لحرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية من خلال التعاون المثمر مع مختلف الجامعات المصرية.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات العلمية والبحثية وتقديم المشورة الفنية والتطبيقية وتدريب الأطباء والطلاب والباحثين فى العديد من المجالات العلمية ، وكذا تعظيم الإستفادة
من القدرات والإمكانيات المتاحة لدى كلا الجانبين.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول أكد مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمركز للإرتقاء بمنظومة العمل البحثى لتواكب التطورات العلمية المتلاحقة
فى مختلف المجالات الطبية.

كما أشار رئيس جامعة المنصورة الأهلية إلى أهمية هذا البروتوكول الذى يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز البحث العلمى المشترك وتطوير القدرات الأكاديمية والبحثية للباحثين بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر فعاليات توقيع البروتوكول عدد من ضباط مركز البحوث الطبية والطب التجديدى وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة الأهلية.

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي جامعة المنصورة الأهلية الجامعات المصرية

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