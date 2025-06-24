أسامة محمود: الحرب بين إيران وإسرائيل أصبحت تحمل شكل الكوميديا المبكية

قال اللواء أسامة محمود، المستشار بكلية القادة والأركان، إن الحرب توقفت بمجرد تغريدة من الرئيس الأمريكي، حيث كتب في التغريدة عن تفاصيل الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الموضوع أصبح يحمل شكل الكوميديا المبكية بعد تلك التغريدة، متابعا: توقعنا حدوث أمر جلل في تلك الحرب ولكن هناك شيء ما.

واسترسل: المنشآت النووية الإيرانية ضربت ولكنها لم تدمر، وإسرائيل تضررت بشكل واضح وكبير بسبب الصواريخ الإيرانية، حيث أصبحت الصواريخ تهدد الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن وسائل الاتصال الدبلوماسي بين أمريكا وإيران وإسرائيل غير منقطعة، فهناك اتصالات ووسطاء لتقوية الاتصالات، مشيرا إلى أن قرار ترامب بالهجوم على إيران كان شبة منفرد.