حسام الشاعر: الأمن والاستقرار سبب نمو الأرقام السياحية

قال حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نمو الأرقام السياحية، خلال الثلاث سنوات الماضية،نتيجة للأمن والاستقرار التي تتمتع بها مصر رغم الوضع الإقليمي الصعب.

جاء ذلك بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، وبحضور يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار وناصر تركي نائب رئيس الإتحاد.

ووجه الشاعر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولشريف فتحي وزير السياحة والآثار، على ما يبذلونه لدعم القطاع السياحي، وتسخير كل الإمكانيات للنهوض بهذا القطاع.أوضح رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ان الدكتور مصطفى مدبولي أكثر رئيس وزراء بذل مجهود وأعطى من وقته للقطاع السياحي، لدعمه ودعم العاملين به.

