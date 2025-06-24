البطريرك الأنبا إبراهيم يهنئ الرهبنة الفرنسيسكانية لانتخاب مسؤول جديد لإقليم الأراضي المقدسة

يهنئ غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الرهبنة الفرنسيسكانية لانتخاب مسؤول جديد لإقليم الأراضي المقدسة.

وقال في بيان له : باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الأب فرنشيسكو ليلبو، الحارس الجديد لإقليم الأراضي المقدسة لرهبنة الأخوة الأصاغر ، خلفًا للأب فرنشيسكو باتون الذي خدم الرهبنة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ، متمنين له دوام التوفيق فيما هو قادم، كما نتمنى أيضًا للأب فرنشيسكو ليلبو خدمة مثمرة ومباركة في حقل الرب، لخير الكنيسة، والرهبنة الفرنسيسكانية.