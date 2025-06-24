التعليم توضح مصير الطلاب الغشاشين فى امتحانات الثانوية العامة

قال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إنه تم إحالة الطالب المتورط فى غش الثانوية العامة للجنة خاصة لاستكمال امتحاناته.

وأضاف زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 على قناة الحياة أن الوزير أصدر قرار باستكمال الطالب امتحاناته فى لجنة اخرى خاصة لحين الانتهاء من التحقيقات داخل الوزارة.

حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية المختصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2025.

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم.