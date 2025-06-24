مديرة تطوير كرة القدم العلم الدولية: مصر تحقق انتشارا واسعا للعبة وتستطيع المنافسة في الأولمبياد

أعربت آفيا لو، مديرة تطوير كرة القدم العلم الدولية في رابطة NFL عن سعادتها بتواجدها في مصر خلال بطولة أفريقيا لكرة قدم العلم (Africa Flag) التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكية (IFAF).

أوضحت آفيا لو في تصريحات خاصة لصدى البلد: الآن نحن هنا في مصر، وفي كل مرة نعود، نجد المزيد من الناس يلعبون اللعبة، وهناك المزيد من الاهتمام باللعبة والفعاليات والمزيد من الأشياء التي يمكننا القيام بها بصفتنا NFL ومع الاتحادات المحلية أيضًا ويمكننا حقًا أن نرى مدى نمو لعبة كرة القدم الأمريكية.

وأضافت : أعتقد عندما بدأنا هنا قبل 4 سنوات كنا نقوم بفعاليات "تعال وجرب" وبطولات محلية، والآن في هذا الوقت القصير، يظهر زيادة عدد الأشخاص الذين يلعبون وبالتالي اللعبة قادرة على جذب لاعبين جدد.

وعن رؤيتها في تطوير اللعبة في أفريقيا بشكل عام ومصر بشكل خاص قالت :لدينا برامج دراسية ودعم للاتحادات المحلية في جميع أنحاء أفريقيا، بل ندعم أيضًا بالتبرعات ونقوم بتنظيم مراكز تدريب في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك واحدة هنا اليوم، حيث ستأتي نساء من مصر ومن نيجيريا لتعلم المزيد عن كيفية تدريب هذه اللعبة.

وبسؤالها عن منتخب مصر لكرة العلم بعد تحقيقه المركز الثاني في البطولة الأفريقية قالت: مصر صنعت التاريخ ، ونافسوا على اللقب الأول من كأس NFL Flag ، لذلك نحن متحمسون حقًا لرؤية ومواصلة العمل مع مصر، ونرى إلى أين سيذهبون .

وأشارت آفيا لو خلال تصريحاتها إلي النجاحات الكبيرة لورش العمل التي أقيمت في مصر موضحة أن الكثير من الأشخاص متحمسين لهذه الفرصة لمواصلة السعي وراء هذا الشغف ومواصلة التعلم والنمو كمدربين ولاعبين ويعد ذلك ناجحًا جدًا بالنسبة لنا.

نظم دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) دورة تدريبية لتأهيل مدربات كرة القدم العلم في القاهرة، ضمن استراتيجية مستمرة تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير ونمو هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وأشادت مديرة التطوير في NFL على مشاركة الرجال والسيدات في كرة القدم الأمريكية مشيرة إلا أن أهم ما يميز اللعبة في مصر وجود النساء سواء كلاعبات أو مدربات أو حكمات وحتى مدربات لهذه اللعبة في مصر أكثر من الرجال.

وأكملت : متحمسة للعمل في مصر ونرى أننا سندفع بهذه الرياضة إلى الأمام هنا، وأن نكون قادرين على العمل معهم وإحضار مدربين رائعين من NFL ومن هذا المجال للعمل مع هؤلاء الأفراد المتحمسين ومساعدتهم في رحلتهم في التدريب، وأعتقد أن ذلك سيساعد في بناء الزخم ومواصلة نمو اللعبة هنا.

وأردفت : نهجنا في التطوير يتمثل إلى حد كبير في فهم ما هو فريد، ثم النظر في كيفية كسر الحواجز ببعض البرامج التي نقدمها.

وبسؤالها عن متطلبات اللعبة ردت : قد يكون بعض رياضيين بحاجة إلى السرعة، وقد يكونون رائعين في الاندفاع، وقد يكونون رائعين في حمل الكرة، ولكننا نحتاج أيضًا إلى أشخاص يتمتعون بمواهب أخرى، مثل القدرة على التخطيط، أو المدربين الذين يتمتعون بالجانب التكتيكي ويمكنهم التفكير في كيفية بناء خطة اللعب، وكيفية التفكير في جوانب اللعبة ووضع فريقهم في مكانة جيدة، أحد الأشياء الرائعة في الرياضة هو أن هناك شيئًا للجميع، بغض النظر عن مجموعة مهاراتك، هناك شيء لك في هذه اللعبة، وهذا يظهر حقًا عندما تنظر إلى الفرق التي تعمل معها والمدربين الذين ستعمل معهم، فلدى كل منهم موهبته الخاصة.

وعن تواجد اللعبة في أولمبياد لوس أنجلوس قالت: الإعلان عن أن كرة القدم الأمريكية ستكون جزءًا من ألعاب لوس أنجلوس هو لحظة تاريخية أرى النساء، وكذلك الرجال، يحصلون على فرصة اللعب على أعلى مستوى من جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة

وأوضحت: تواجد اللعبة في الاولمبياد بمثابة تحقيق حلم الرياضيين، لذا فإن أولئك الذين يرغبون في اللعب على أعلى مستوى يمكنهم ممارسة هذه الرياضة وأن يصبحوا أولمبيين، وأعتقد أن هذا مثير للغاية لتطوير اللعبة لأن الشباب أو الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بالفعل يمكنهم الدخول في رياضة يمكنهم من خلالها الوصول إلى أعلى مستوى، وهذا يساعد حقًا على تمكين المزيد من الناس من ممارسة هذه اللعبة.