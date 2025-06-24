اعرف امتى ومن مين | غادة إبراهيم تكشف موعد زواجها .. خاص

أكدت الفنانة غادة إبراهيم خبر زواجها من رجل أعمال مصري خلال الشهر المقبل.

وقالت غادة ابراهيم فى تصريح خاص لموقع "صدي البلد" إن خطبتها تمت خلال الشهر الماضي وتم الإتفاق على الزواج خلال الشهر المقبل، وخطيبها رجل أعمال وشغله بين مصر وفرنسا وبلجيكا ويبلغ من العمر 50 عاما.

وأكدت غادة ابراهيم أنهم اتفقوا على عدم إقامة حفل زفاف وسيقضوا شهر العسل فى مصر ثم خارج البلاد.

غادة ابراهيم فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥

وشاركت غادة إبراهيم فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “نص الشعب اسمه محمد” الذى حقق نجاحا كبيرا.

يضم المسلسل، الذي يتكون من 15 حلقة، نخبة من النجوم، بينهم غادة إبراهيم، رانيا يوسف، عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، ألفت إمام، كريم سامي، وغيرهم، وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي.

تدور أحداث "نص الشعب اسمه محمد" في إطار لايت كوميدي اجتماعي، حيث يجسد عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار، ويواجه العديد من المواقف والتحديات، بينما تقدم غادة إبراهيم دور سيدة أعمال وشقيقة رانيا يوسف، في شخصية تحمل العديد من المفاجآت التي تؤثر بشكل كبير في مجرى الأحداث، فيما تجسد رانيا يوسف دور موظفة في الشهر العقاري.