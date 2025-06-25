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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تُطلق خدمة جديدة على خط المنصورة/شربين/قلين

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

تطلق السكة الحديد خدمة جديدة على خط المنصورة/شربين/قلين، تزامناً مع الانتهاء من إنشاء وصلة بطرة / بسنديلة ضمن خطة تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية.

  وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر  على تقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب وتنفيذاً لتعليمات المهندس / محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة بتشغيل تجريبى  لخدمة جديدة على خط المنصورة / شربين /  قلين   ، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 / 6 / 2025 وبيانها كالآتى :

تشغيل قطار 483 – 484 ( خدمة جديدة ) بعربات تحيا مصر بين محطتى المنصورة وقلين  حيث يقوم من محطة المنصورة الساعة 15:10 ويصل محطة قلين الساعة 18:00 طبقاً للجدول المرفق .

تشغيل قطار 481 ( خدمة جديدة ) بعربات تحيا مصر  بين محطتى قلين وشربين حيث يقوم من محطة قلين الساعة 04:00 ويصل محطة شربين الساعة 06:35  طبقاً للجدول المرفق .
كما قررت الهيئة اعتباراً من يوم 28 / 6 / 2025 امتداد قطار 485 ( تحيا مصر ) لمحطة المنصورة طريق وصلة بطرة / بسنديلة المستجدة برقم 482 حيث يصل المنصورة الساعة 07:45 طبقا للجدول المرفق .
ويترتب على ذلك تعديل جدوال قطارات أرقام ( 892 – 889  /  506 /  495 ) طبقا للجداول المرفقة .
وتؤكد الهيئة على أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة.

النقل السكة الحديد قلين

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