مدير مكتبة الإسكندرية: لدينا انفتاح للتعاون مع كبريات المكتبات العالمية

أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية انفتاح المكتبة على التعاون مع كبريات المكتبات العالمية، بما في ذلك المكتبات التي أنشئت في دول منطقة الخليج العربي ، مشيدا بالطفرة النوعية التي شهدها قطاع المكتبات في تلك الدول.



جاء ذلك خلال استقبال مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد وفدًا من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، برئاسة فهد علي المعمري.



حضر اللقاء القائم بأعمال نائب مدير المكتبة الدكتور محمد سليمان، والقائم بأعمال قطاع العلاقات الخارجية والإعلام هبة الرافعي .



وأضاف زايد ان العالم كله يأخذ برؤية جديدة تتعلق بوظيفة المكتبة، وبأنها وعاء لنشر المعرفة، وإتاحة العلم، والتشجيع على القراءة، مشيرًا إلى أن مكتبة الإسكندرية لديها مراكزها البحثية، ومجلاتها العلمية المحكمة، مثلها مثل أعرق المكتبات على مستوى العالم.



وعقب اللقاء تبادل الدكتور أحمد زايد الهدايا التذكارية مع الضيوف، و قام أعضاء الوفد بجولة تفقدوا فيها مكتبة الإسكندرية .