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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الممول الملتزم ضريبياً.. وزير المالية يكرم شركة هواوي ويمنحها شهادة تقدير

وزير المالية يكرم هواوى
وزير المالية يكرم هواوى
أحمد عبد القوى

كرّمت وزارة المالية شركة هواوي مصر بمنحها شهادة تقدير "الممول الملتزم ضريبياً"، وذلك تقديراً لجهودها والتزامها البارز بالمنظومة الضريبية بما يعكس روح المسئولية الوطنية والمشاركة الفعالة في دعم الاقتصاد المصري.

جاء التكريم خلال مؤتمر "شكراً" الذي عقدته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للإعلان عن النتائج المبدئية لتطبيق الحزمة الأولى من القوانين والقرارات والتعليمات الخاصة بالتسهيلات الضريبية، التي أصدرتها الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية، والتي بدأ تنفيذها فعلياً في مختلف المأموريات والمراكز الضريبية على مستوى الجمهورية. وهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على أهم الإنجازات في مسيرة تطوير وتحديث المنظومة الضريبية في مصر.

وقد قام  الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بتسليم شهادة التكريم للسيد بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، في حضور رفيع المستوى من قيادات مصلحة الضرائب المصرية وممثلي الهيئات المالية وشركات القطاعين العام والخاص.

وقد عبّر السيد بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، عن سعادته بهذا التكريم خاصة أن هذا العام يحمل أهمية خاصة، حيث نحتفل بمرور 25 عامًا من التواجد في السوق المصرية. وأضاف: "يُؤكد هذا التكريم التزامنا الراسخ بدعم مسيرة النمو والتحول الرقمي في مصر، نحن ملتزمون بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكين القطاعات الحيوية، وسنواصل العمل على الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ودفع أجندة التنمية الوطنية من خلال التكنولوجيا والابتكار."

يعقد هذا المؤتمر لأول مرة لترسيخ مبدأ الشراكة الذي ترسيه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبي، وأيضا لتكريم الشركاء الممولين والإعلان عن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي شهدت دعماً لا مثيل له من مختلف طوائف المجتمع الضريبي.

وتعد هواوي مصر أول شركة صينية تحصل على هذا التكريم، مما يعكس التزام الشركة العميق بالمسئولية الضريبية ودعمها المتواصل لجهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن هواوي تعد مساهمًا رئيسيًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر منذ أكثر من 25 عامًا، حيث تتعاون مع كل من القطاعين العام والخاص لدعم رؤية مصر 2030. ومن خلال مجموعاتها للأعمال الخمس – الشبكات، المؤسسات، الطاقة الرقمية، الحوسبة السحابية، والمستهلك – لعبت هواوي دورًا كبيرًا في دفع مصر نحو مجتمع أكثر اتصالاً وذكاءً. كما تلتزم الشركة باستراتيجيتها الخاصة بـ"التوطين"، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر والاستثمار في بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.

وزير مالية هواوى تكريم

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