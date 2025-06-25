وسائل إعلام أوكرانية: زيلينسكي وترامب يلتقيان على هامش قمة الناتو

أكدت وسائل إعلام أوكرانية، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يلتقيان على هامش قمة الناتو، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

الدعم العسكري لأوكرانيا

وأعلن قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التزامهم التاريخي بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مؤكدين أن الدعم العسكري لأوكرانيا سيُدرج ضمن هذه النفقات كجزء من جهود الحلف لتعزيز الأمن الجماعي، وذلك في ختام قمة الحلف التي انعقدت في لاهاي.

وأكد البيان الختامي الصادر عن القمة أن "أمن أوكرانيا لا ينفصل عن أمن الحلف"، مشدداً على الالتزام الطويل الأمد بدعم كييف في مواجهة روسيا.



كما جدد قادة الحلف تمسكهم بمبدأ الدفاع المشترك، المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، معتبرين أن "الاعتداء على أحد الأعضاء هو اعتداء على الجميع".