الناتو: ملتزمون بالدفاع عن أوكرانيا وندعم سعيها للانضمام إلى الحلف



أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روته انه بات واضحا أن حلفاء الناتو يدركون خطورة التهديدات التي تواجه دول الحلف، مشيرا الي قرارات اليوم ستجعل حلف شمال الأطلسي أكثر قوة وقدرة مستقبلا.

وقال روته في تصريحات له : ما تعهدنا به اليوم هو خطوة أولى ضمن مسار طويل ويجب بذل الجهود لتحويل التزاماتنا إلى تدابير ملموسة على أرض الواقع.



وأضاف روته: الشراكة الأمنية ضمن حلف الناتو باتت أكثر إنصافا اليوم ونحن ملتزمون بالدفاع عن أوكرانيا و ندعمها في سعيها للتوصل إلى السلام والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتابع : ترامب قام بضرب إيران و"طمأن" العالم بأنها غير قادرة على تطوير أسلحة نووية ويستحق المديح على ذلك

وختم روته قائلا: أمريكا تمكنت من الدفع باتجاه وقف مستدام لإطلاق النار بين إيران و"إسرائيل".