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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أوروبا تسلح نفسها.. قادة الناتو يناقشون مقترحا لزيادة ميزانيات الدفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال عبد الستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لاهاي، إنه تتواصل في مدينة لاهاي الهولندية لليوم الثاني أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسط أجواء مشحونة بالتوترات الجيوسياسية والرهانات الكبرى، مشيرا إلى أن القمة تركزت هذا العام على مسألة رفع الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء، في ظل تحديات أمنية متصاعدة، وسط معارضة من بعض الدول التي لا ترغب في رفع النسبة المستهدفة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن القمة تشهد حضور نحو 45 من رؤساء وزعماء الدول، يمثلون الدول الأعضاء البالغ عددها 32، إضافة إلى بعض القادة الدوليين الآخرين، ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لاهاي للمشاركة في سلسلة اجتماعات ثنائية، رغم تغيبه عن الجلسة الرئيسية لزعماء الحلف.

وأوضح بركات أن القمة شهدت أمس حفل عشاء رسمي أقامه ملك هولندا على شرف القادة المشاركين، بينما يُنتظر صدور البيان الختامي اليوم بحلول الساعة الثالثة والنصف بتوقيت لاهاي، والذي سيحدد ملامح التوافق أو الخلاف بشأن القضايا المطروحة، وعلى رأسها الالتزام بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل مشترك ومنظم.

لاهاي الناتو زيلينسكي

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