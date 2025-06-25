نوران جوهر تتصدر مجموعتها وتتأهل إلى نصف نهائي العظماء الثمانية للإسكواش

تأهلت نوران جوهر بطلة الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش، والمقامة حاليًا في كندا خلال الفترة من 23 وحتى 27 يونيو الجاري.

وضمنت نوران التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على البلجيكية تيني جيليس، بنتيجة 2/0 بواقع نتائج أشواط، 11/2 و11/4، لتتصدر مجموعتها في منافسات البطولة.

وفازت نوران على الأمريكية أماندا صبحي، في المباراة الأولى، بنتيجة 2/1 بواقع نتائج أشواط، 11/6، 11/10 و11/6.

ومن المقرر أن تواجه نوران، الإنجليزية جورجينا كينيدي، في المباراة الثالثة بالمجموعة لتحديد المتصدر.

وتضم المجموعة الأولى كلا من، نوران جوهر، الأمريكية أماندا صبحي، الإنجليزية جورجينا كيندي، والبلجيكية تيني جيليس، فيما تضم المجموعة الثانية فيروز أبوالخير، اليابانية ساتومي واتانابي، الأمريكية أوليفيا ويفر، والماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام.