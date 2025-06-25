مدبولي: مصر أول من أدانت ضرب الشقيقة قطر خلال الحرب

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشعب المصري والامة الاسلامية بمناسبة والرئيس السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد.



وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، انه تابع الاحداث العالمية والتصارع الشديد الجاري في الاحداث مشيرا الي ان الحرب الايرانية الاسرائيلية استمرت ١٢ يوميا قائلا اننا نأمل انا يستمر وقف اطلاق النار مؤكدا ان مصر كانت تنادي بعدم انجراف المنطقة في الهروب وتكون حرب عالمية .



وأشار إلي ان وقف اطلاق النار ادي الي عدم انحراف المنطقة في الحرب مؤكدا ان مصر اول من ادانت ضرب الشقيقة قطر خلال الحرب ، مشيرا الي ان مصر كانت الي تواصل مع كل الاطراف لتغلب العقل والحكمة ووقف اطلاق النار.