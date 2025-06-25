رسميا.. لوجانو السويسري يعلن ضم القندوسي

أعلن نادي لوجانو السويسري، تعاقده بشكل رسمي مع الجزائري أحمد قندوسي، قادمًا من سيراميكا كليوباترا.

وقال نادي لوجانو في بيان: “يسر نادي لوجانو أن يعلن عن وصول الدولي الجزائري أحمد قندوسي، الذي وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع البيانكونيري (حتى 30 يونيو 2028)”.

وقال سيباستيان بيلزر، المدير الرياضي لنادي لوجانو: “نرحب بانضمام أحمد إلى الفريق بحماس كبير، ونحن على ثقة بأن انضمامه سيُضيف قيمةً كبيرةً داخل الملعب وخارجه، بفضل شخصيته المميزة ومهاراته الفنية العالية ورغبته في التطور التي أظهرها بقبوله التحدي المُحفّز الذي عُرض عليه، والذي سيُدخله في عالم كرة قدم مختلف تمامًا عمّا اعتاد عليه”.

واختتم: "إنجازاته تجعله لاعبًا قادرًا على تولي دور القائد، بخبرته وجودته وشخصيته القوية، يُجسّد أحمد قيم وروح الفريق الذي نُشكّله".