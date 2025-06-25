أول تعليق من لوجانو السويسري على ضم أحمد قندوسي

أعلن نادي لوجانو السويسري بشكل رسمي التعاقد مع الجزائري أحمد قندوسي قادما من نادي سيراميكا كليوباترا في الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلق لوجانو السويسري على الصفقة مؤكد أن القندوسي يحمل معه خبرات كبيرة ودافع قوي وانضمامه فرصه مهمة لمواجهة الكرة الأوروبية وإثبات قيمته في سياق تنافسي جديد مقارنة بالسياق الإفريقي.

وأضاف النادي : قندوسي لاعب خط وسط ديناميكي يتمتع بجودة وخبرة دولية ولاعب متمرس وله سيرة مميزة في الجزائر ومصر مع سيراميكا كليوباترا والأهلي وفاز بطولات مهمة مثل السوبر ودوري الأبطال .

وأكمل النادي: في الجزائر، كان قائدًا لفريق وفاق سطيف،وقدم أداء مميزا رفقتهم قبل رحلته في مصر.

وقال نادي لوجانو في بيان: “يسر نادي لوجانو أن يعلن عن وصول الدولي الجزائري أحمد قندوسي، الذي وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع البيانكونيري (حتى 30 يونيو 2028)”.

وقال سيباستيان بيلزر، المدير الرياضي لنادي لوجانو: “نرحب بانضمام أحمد إلى الفريق بحماس كبير، ونحن على ثقة بأن انضمامه سيُضيف قيمةً كبيرةً داخل الملعب وخارجه، بفضل شخصيته المميزة ومهاراته الفنية العالية ورغبته في التطور التي أظهرها بقبوله التحدي المُحفّز الذي عُرض عليه، والذي سيُدخله في عالم كرة قدم مختلف تمامًا عمّا اعتاد عليه”.

واختتم: "إنجازاته تجعله لاعبًا قادرًا على تولي دور القائد، بخبرته وجودته وشخصيته القوية، يُجسّد أحمد قيم وروح الفريق الذي نُشكّله".