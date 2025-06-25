التعليم العالى: التعلم في الجامعات يعتمد على تقديم مشروعات مبتكرة

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الاجهز المتواجدة بمراكز التوظيف بالجامعات متاحة لجميع الطلاب للاستخدامها بشكل دائم.

وأضاف أيمن خلال حواره مع برنامج “مساء دى إم سي” المذاع عبر قناة “دى إم سى”، طريقة التعلم في الجامعات تعتمد على تقديم مشروعات مبتكرة ولن يتحق ذلك إلا بدعم الجامعة لطلابها.

طريقة التعليم الجديدة

وتابع وزير التعليم العالى قائلا:"طريقة التعليم الجديدة تعتمد على أربعة محاور رئيسية بينها الحلم والإبتكار".

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن المشروعات التي يقدمها الطلاب تؤكد مدى الاستفادة من القدرات التي تمنحها الجامعه لهم.