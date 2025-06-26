أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 26-6-2025

يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، في خلال تعاملات اليوم الخميس 26 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم



سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري:

سعر الشراء: 50جنيه.

سعر البيع:50.1 جنيه.

وسجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه المصري :

سعر الشراء: 32.44جنيه.

سعر البيع: 32.40جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندى أمام الجنيه المصري الخميس:

سعر الشراء: 36.41جنيه.

سعر البيع: 36.52 جنيه.

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 58.02جنيه.

سعر البيع: 56.27جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري :

سعر الشراء: 68.68جنيه.

سعر البيع: 68.28جنيه.

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري :

سعر الشراء: 62.05جنيه.

سعر البيع: 62.29جنيه.



سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس أسعار الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس



سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 6.97 جنيه.

سعر البيع: 6.98 جنيه.



وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري :

سعر الشراء: 34.47جنيه.

سعر البيع: 34.64جنيه.