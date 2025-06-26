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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هالة خليل تعلن عن الانتهاء من كتابة فيلم "سواقة ستات"

هالة خليل
هالة خليل
أحمد البهى

نشرت المخرجة هالة خليل عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، منشور كشفت عن انتهائها من كتابة سيناريو فيلمها الجديد "سواقة ستات". 

وقالت هالة خليل:  البوست ده أنا كتبته من كام يوم تعليقا علي اقتراب نهايه العالم وسألتكوا ( أكمل كتابه السيناريو ولا كله فاني ؟ )  مش هتصدقوا لو قلت لكوا ان تعليقاتكوا المشجعه إدتني طاقه فضلت معايا لحد ماوصلت لجمله ( تترات النهايه ). 

 
وتابعت هالة خليل : مرسيه كتير أوي .. قد ايه أنا مبسوطه  بس ده خلاني طمعت في جمالكوا أكتر .. وهتقل عليكوا بشويه دعوات  خالصه كده من القلب إن السيناريو ده يطلع للنور في أقرب وقت .

وكانت قد كشفت المخرجة هالة خليل عن حقيقة طرح جزء ثاني من فيلم “أحلى الأوقات” ، وأنها بدأت بالفعل فى تحضيره.

وقالت المخرجة هالة خليل فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد”، أنها لا تعلم السبب الرئيسي فى نجاح الفيلم لحد هذا الوقت ، لأنها أخرجت هذا الفيلم من وحي تجربة شخصية مرت بها وإفتقادها لأصدقاء الطفولة ، لذلك تصورت اللقاء كيف سيكون قبل العمل على أحداث الفيلم. 

وأضافت المخرجة هالة خليل ، معلقة: “من الممكن أن تكون العفوية اللى طغت على الفيلم تكون هي السبب الكبير فى نجاحه ودا رزق من عند ربنا عشان كدة قررت أن يبقي فى جزء تاني وبالفعل بدءت أكتب ممكن أكون أعلنت بدري شوية بس دا من تحمسي”.

وعن مشاركة الفنانة حنان ترك فى الجزء الثاني من الفيلم ، قالت هالة خليل أنها لن تستغني عن الأبطال الأساسين فى الفيلم لأن الجمهور أحبه بالأبطال ، وهناك إمكانية كبيرة لإقناع الفنانة حنان ترك للمشاركة بالفيلم ولكنها تنتظر الإنتهاء من كتابة الورق بشكل نهائي حتى تعرض عليها الموضوع مجددًا، معلقة: “حنان لازم تكون موجودة وكلنا هنضغط عليها عشان حب الناس وهى بتعشق السينما وصديقة قريبة ليا وأتكلمت معاها فعلا عن الفيلم وهى لسة فى حالة تردد".

المخرجة هالة خليل هالة خليل سواقة ستات

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