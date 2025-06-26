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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالفيزياء والتاريخ.. 19.4 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة ببني سويف

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف


أدى طلاب الثانوية العامة والذي يزيد عددهم عن 19.4 ألف طالبا وطالبة بكافة الشعب اليوم الخميس ( النظامين الجديد والقديم ) امتحان الدور الأول في مادة الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة التاريخ للشعبة الأدبية ، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( اللغة الإنجليزية) بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين ( النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ( ورقة أولى). 


وحرصت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على متابعة امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات 
 

اطمأنت قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة جاء ذلك بحضور الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية و عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية وا سيد الجبالي مدير عام التعليم الثانوي و أشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن و عادل حمودة مدير إدارة الاحصاء و لبنى عويس مدير شئون الطلبة والامتحانات وممثل وزارة الداخلية 
وقد وجهت وكيل الوزارة بضرورة التزام رؤساء اللجان بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وذلك بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا ، لإجراء عملية التفتيش بكل دقة وتوزيع أوراق الإجابة في تمام التاسعة إلا عشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة البيانات بدقة ومراجعة الملاحظين البيانات والتأكد من صحتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات ثم توزيع أوراق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة دون تأخير 
والتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة ، لأنه لا يعتد بها ، والتظليل في ورقة إجابة البابل شيت 
منوهة عن الإتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات ، والاطمئنان على تذليل كافة المعوقات

ثانوي بني سويف ببا

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