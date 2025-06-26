النصر السعودي يُعلن تمديد عقد كريستيانو رونالدو رسميًا

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الخميس، رسميًا تجديد عقد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعد انتهاء عقده السابق مع نهاية موسم 2024-2025.

وكان رونالدو، قائد منتخب البرتغال، قد انضم إلى صفوف النصر في يناير 2023 بعقد يمتد لعامين ونصف، قبل أن يُحسم اليوم ملف استمراره مع "العالمي"، بعد مفاوضات وصفت بالناجحة.

وجاء الإعلان عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس"، حيث نُشر مقطع فيديو يظهر فيه رونالدو على أحد الشواطئ السعودية، مرفقًا برسالة واضحة: "النصر إلى الأبد"، بينما حمل الفيديو عنوانًا لافتًا: "القصة تستمر مع قائد النصر التاريخي".

أرقام استثنائية في الموسم الماضي

قدّم رونالدو موسمًا مميزًا مع النصر، توّج خلاله بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين، بعدما أحرز 35 هدفًا في 41 مباراة، إضافة إلى صناعته 4 أهداف أخرى، مؤكدًا حضوره التهديفي رغم تقدمه في العمر.

يُعد تمديد عقد كريستيانو رونالدو خطوة كبيرة في إطار مساعي إدارة النصر للمنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية، خاصة مع استمرار المشروع الذي بدأ بجذب النجوم العالميين، ويُتوقع أن يتواصل بزخم أكبر خلال الميركاتو الصيفي.