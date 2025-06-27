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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أعلى دولار في السوق الرسمية اليوم 27-6-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه لدرجات مستقرة داخل السوق الرسمية في بداية تعاملات اليوم الجمعة 27-6-2025 داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت قيمة  الجنيه المصري  ارتفاعا محدودا أول تعاملات اليوم؛ أظهر ليكسر ارتفاع سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.02 جنيها للشراء و 5012 جنيها للبيع .

أقل سعر دولار اليوم

جاء أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنوك " سايب، مصرف أبوظبي الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية".

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم علي مستوي السوق الرسمية بدون أي تغيير.

ارتفاع مركز الجنيه المصري

وقبل يومين ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الذي تعرض لهزات في أسواق المال الدولية بمقدار 15 قرشا علي الأقل.

اجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية منذ مساء الأربعاء الماضي نظرا لتنفيذ إجازة الاحتفال بذكري السنة الهجرية.

وقال البنك المركزي المصري إنه تم منح العاملين في البنوك 3 أيام اجازة متصلة ستنتهتي اول الاسبوع المقبل.

سعر الدولار في البنك المركزي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو  49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع .

أقل سعر 

سجل اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.84 جنيها للشراء و 49.94 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

ووصل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، قطر الوطني الأهلي QNB، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، المصري الخليجي،ميد بنك، الأهي الكصري، الأهلي الكويتي،مصر،البركة، العربي الافريقي الدولي،فيصل الاسلامي"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.86 جنيها للشراء و  49.96 جنيها للبيع في بنكي نكست و المصرف العربي الدولي.

ثاني أعلي سعر

بلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.89 جنيها للشراء و 49.99 جنيها للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.

حياة كريمة

وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تعزيز المشاركة التطوعية في دعم مشروعات التنمية المجتمعية المستدامة والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات. 

وقع مذكرة التفاهم عن البنك المركزي المصري، غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، وعن مؤسسة حياة كريمة، عهود وافي رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بالمقر الرئيسي للبنك المركزي المصري.

يأتي ذلك في ضوء جهود البنك المركزي للمساهمة في النهوض بالمجتمع، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة لتيسير حياة المواطنين، حيث سيتم بموجب المذكرة توحيد الجهود لتنفيذ مبادرات متكاملة في مجالات العمل المجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار سيقوم البنك المركزي بالمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة من خلال الموظفين العاملين بالبنك لدعم المبادرات ذات الاهتمام المشترك.

تحويلات العاملين في الخارج

اعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال عشـرة شهور (الفترة يوليو/إبريل من السنة المالية 2024/2025) حققت قفزة تاريخية غير مسبوقة 

وارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

كما شهدت الفترة يناير/إبريل 2024/2025 ارتفاعاً بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار (مقابل نحو 7.2 مليار دولار). وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر إبريل 2025 بمعدل 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).

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