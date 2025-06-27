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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل فيلم Bugonia رابع تعاون بين يورجوس لانثيموس وإيما ستون

إيما ستون
إيما ستون
نجلاء سليمان

كشفت شركة فوكس عن أول لمحة رسمية من فيلم «بوجونيا - Bugonia» للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، وهو فيلم دراما سوداء بنكهة كوميدية، يجمعه مجددًا بالممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار إيما ستون، إلى جانب الممثل الأمريكي جيسي بليمنز.

تدور أحداث فيلم  Bugonia  حول رجلين مهووسين بنظريات المؤامرة، أحدهما يعمل في تربية النحل، يختطفان الرئيسة التنفيذية لإحدى أكبر الشركات العالمية، معتقدين أنها كائن فضائي جاء لتدمير كوكب الأرض.

وتلعب إيما ستون دور هذه السيدة القوية والغريبة، بينما يجسد جيسي بليمنز شخصية أحد الخاطفين، في حبكة تجمع بين الدراما النفسية، الكوميديا السوداء، والخيال العلمي.


يشارك في بطولة الفيلم كل من أليشيا سيلفرستون، آيدان ديلبيس، وهو من تأليف ويل تريسي.


فيلم Bugonia يُعد رابع تعاون سينمائي بين المخرج يورجوس لانثيموس والممثلة إيما ستون، بعد أفلام The Favourite (2018)، والذي رُشّح لعدة جوائز أوسكار،  Poor Things (2023)، وفازت عنه ستون بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، و Kinds of Kindness (2024)، الذي عرض في مهرجان كان السينمائي.

من المقرر أن يُعرض Bugonia  لأول مرة بشكل محدود في بعض الولايات الأمريكية يوم 24 أكتوبر المقبل، قبل أن ينطلق في عرض واسع بصالات السينما حول العالم يوم 31 أكتوبر، بالتزامن مع الهالوين، وهو ما يتماشى مع أجوائه الغرائبية.

إيما ستون الأوسكار بورجوس لانثيموس

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