سطو مسلح على منزل براد بيت.. والشرطة تؤكد فرار اللصوص

أكدت شرطة لوس أنجلوس أن منزل النجم العالمي براد بيت في حي لوس فيليز قد تعرّض للسطو مساء الأربعاء 25 يونيو، حيث اقتحم ثلاثة لصوص المنزل عبر نافذة أمامية وقاموا بتفتيشه بالكامل قبل أن يفروا ومعهم بعض الممتلكات.





ووفقاً لبيان صادر عن شرطة لوس أنجلوس، وقع الاقتحام في تمام الساعة 10:30 مساءً، ولم يكن بيت، البالغ من العمر 61 عاماً، متواجداً في المنزل وقت وقوع الجريمة. ولم يتم حتى الآن الكشف عن هوية المشتبه بهم أو القبض عليهم ويمتنع المتحدث باسم النجم عن التعليق على الحادث.



يأتي هذا الحادث في ظل موجة من الاقتحامات التي طالت منازل مشاهير في لوس أنجلوس هذا العام، من بينهم نيكول كيدمان وكيث أوربان، اللذان تعرض منزلهما للسطو في عيد الحب، وكذلك توم هانكس وريتا ويلسون في أغسطس 2024.





تزامن الحادث مع جولة براد بيت الترويجية الدولية لفيلمه الجديد F1: The Movie، حيث شوهد مؤخراً في العرض الأوروبي الأول للفيلم في ليستر سكوير بلندن. ويلعب بيت في الفيلم دور سائق سباقات فورمولا 1 يدعى سوني هايز، الذي يعود إلى عالم السباقات بعد حادث مأساوي.





الفيلم من إخراج جوزيف كوسينسكي، ويشارك في بطولته دامسون إدريس، كيري كوندون، وخافيير بارديم، ومن المقرر طرحه في دور العرض يوم الجمعة 27 يونيو.



براد بيت يرفض الوقوف أمام أنجلينا

وكان قصة رفض براد بيت الوقوف مرة أخرى أمام أنجلينا جولي في عمل سينمائي حتى لو كان العرض المادي مغريا لوسائل الإعلام الغربية حيث تصدرت الموقف.

أعرب المنتج الشهير داني روسنر عن رغبته في جمع براد بيت وأنجلينا جولي في عمل رومانسي عن حياة مالك الفنادق الشهير إيمانويل مارتينيز.

وقال المنتج المعروف في تصريحات له، إنه يعتقد أن الزوجين المنفصلين يمكنهما وضع خلافاتهما جانبا من أجل مشروعه المهم الذي يرغب في تقديمه منذ 20 عاما.

ولكن مصادر مقربة من براد بيت الذي يحاول إنهاء طلاقه من أنجلينا جولي منذ عام 2016، أكدت أنه لا توجد أي طريقة تدفعه للعمل مع شخص تسبب له في كل هذا الألم.

وأشار أحد المقربين في تصريح لموقع ديلي ميل، إلى أن كل أموال العالم لن تدفع براد بيت للظهور في فيلم مع جولي مرة أخرى.

ووصف المصدر براد بيت وأنجلينا جولي حاليا بأنهما عدويين لدودين ولن ينفع المال في حل هذا الأمر.