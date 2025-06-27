قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسريع وتيرة التقاضي .. نقلة نوعية نحو رقمنة العمل القضائي بعد 30 يونيو
إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام
خطيب المسجد النبوي: سرعة انقضاء الأيام والأعوام عبرة وعظة لأولي النهى
تعرضت لأعمال سحر من حماتي.. علاء عوض يكشف أسراره
عون: على المجتمع الدولي التحرك لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
خطيب المسجد الحرام: الاعتراف بالنعمة سبب في حفظها واستدامتها
مونديال الأندية.. تعرف على المتأهلين لدور الـ 16 ومواعيد المباريات
شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض
ذكرى 30 يونيو.. طفرات متواصلة لتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية
تصعيد إسرائيلي غير مسبوق شمال غزة وشرق خان يونس.. ودمار واسع في المناطق السكنية
الأرصاد: الرطوبة تصل لـ 90% في السواحل الشمالية و85% في القاهرة الكبرى
جمعية الخبراء: انتعاش النقل النهري ينتظر الحوافز الضريبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة يؤكد التزام مصر بتعزيز التعاون مع الأشقاء في إفريقيا والشركاء بأوروبا

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع الأشقاء في إفريقيا وشركائنا في أوروبا، من أجل بناء سلاسل قيمة زراعية أكثر كفاءة، وشمولًا، واستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة المعنية بالاستثمار والتمويل في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، والتي ترأسها "أبو بكر كيلري" الزراعة لجمهورية نيجيريا، بحضور عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، على هامش المؤتمر الرابع والاربعين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، والذي يعقد بالعاصمة الإيطالية روما.

وأشار وزير الزراعة إلى ان تعزيز التمويل الأخضر والزراعي المستدام، وخلق بيئة استثمارية محفزة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هو الطريق لتحقيق تحول حقيقي في أنظمتنا الغذائية في إطار رؤية مصر والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وكذا الأجندة الافريقية 2063.

 وأكد "فاروق" على أهمية تحديث السياسات الزراعية، وتهيئة مناخ الاستثمار، وبناء منظومة زراعية حديثة، تواكب المتغيرات العالمية وتستفيد من الشراكات الإقليمية والدولية.

وأكد الوزير الأهمية الكبرى التي توليها  الدولة المصرية، لتنمية سلاسل القيمة الزراعية كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية، لافتا إلى أن هناك اهتماما خاصا بجذب الاستثمارات في جميع مراحل هذه السلاسل، بدايةً من الإنتاج الزراعي ومرورا بالتصنيع، والتسويق، ونهاية بالتصدير.

وقال إن الدولة المصرية، اتخذت عدة خطوات استراتيجية لدعم هذا التوجه منها: إطلاق المشروعات القومية للتوسع الأفقي مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، ومبادرة حياة كريمة والتي أنفقت الدولة المصرية بها اكثر من 700 مليار جنيه، إضافة إلى تحفيز الاستثمار في التصنيع الزراعي والتعبئة والتغليف، لرفع القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتجات المصرية.

وتابع فاروق أن من ضمن تلك الإجراءات أيضا تفعيل أدوات التمويل الميسر، بالتعاون مع البنوك الوطنية والدولية، لصالح صغار المزارعين، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأسواق وسلاسل الإمداد، وربط الإنتاج بالطلب المحلي والتصديري لتحسين دخل المزارع المصري والتمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف تحسين جودة الحياة لصغار المزارعين.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة ألا يقتصر الاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية، على التمويل فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية الريفية، وهو الأمر الذي ترحب به مصر بالتعاون فيه مع الشركاء في الاتحادين الإفريقي والأوروبي.

وزير الزراعة فاو التمويل الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

وسام ابو علي

قرار صادم من وسام أبو علي لإدارة الأهلي

معاشات

صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة في هذا الموعد | احسب قبضك

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 27-6-2025

سعر الذهب

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 27-6-2025

السلع الغذائية

سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

ترشيحاتنا

أذكار الصباح يوم الجمعة

أذكار الصباح يوم الجمعة.. احرص على ترديدها من الآن

الدكتور محمد عبد الدايم الجندي

أمين البحوث الإسلامية: الهجرة النبويَّة عبور حضاري من الضعف إلى التمكين

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

من منبر الهجرة .. أحمد عمر هاشم يدعو إلى نبذ السلاح ووحدة الأمة

بالصور

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حجز 289 سيارة في ساعة.. شاومي الجديدة تحقق رقما قياسيا

شاومي
شاومي
شاومي

بعد خسائر بالمليارات وتسريح الموظفين.. نيسان على مشارف الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

جنرال موتورز متهمة أمام القضاء بالسماح للصوص بسرقة سياراتها

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد