جامعة عين شمس تنشئ وحدة داخلية لمتابعة ودعم جائزة مصر للتميز الحكومي

انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على تحقيق التميز كجزء أساسيًا من استراتيجيتها لتحقيق التطور والتقدم في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية ترأست الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الإجتماع الأول بشأن اطلاق وحدة متابعة ودعم جائزة مصر للتميز الحكومي داخل الجامعة بحضور الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق و الدكتورة صفاء شحاته عميد كلية التربية و اللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة و الدكتور أحمد منيب الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفنى و التكنولوجي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هالة مشير وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب وأ.د. ميريام عياد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة ،و أ.د. أحمد باليزيد الأستاذ بكلية الزراعة.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة غادة فاروق أن الجامعة تسعى جاهدة لتعزيز ثقافة التميز بين منسوبيها، من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتقدير المتميزين وتشجيعهم على مواصلة التميز وذلك وفقًا لما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية مصر القومية 2030 وقد تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال الوحدة فى تتفيذ المهام الموكله إليها.

كما توافق الحضور على أن تكون مهام الوحدة هى الإطلاع على فئات الجوائز المقدم فى هذا السياق ومتابعة شروطها و كيفية و مواعيد التقدم لها، وكذلك تقديم الدعم الفنى واللوجستي لمن يرغب في التقدم للجائزة سواء من الكليات أو الافراد وفق كل جائزة وذلك بعقد ورش عمل تدريبية أو تنظيم زيارات ميدانية ومتابعة العمل وتقييمه كما تم الإتفاق أن تقوم الوحدة بمتابعة أعمال وإجراءات جائزة التميز الداخلية بالجامعة.

كما تم اقتراح هيكل تنظيمى للوحدة يضم مدير إدارى وفريق دعم فنى.