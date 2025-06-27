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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد كريمة باكيًا بسبب الذكاء الاصطناعي: اللهم لا ترينا هذا الزمان

أحمد كريمة
أحمد كريمة

بكى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على الهواء، وذلك بعد الحديث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة البشرية، والأمور الدينية.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن البشرية بهذه الأشياء تسير لـ الإلحاد، والأشياء الضارة.

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف "اللهم لا ترينا هذا الزمان"، ورفض استكمال حديثه عن المستقبل مع انتشار الذكاء الاصطناعي في الحياة.

ووجه الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، رسالة لـ الصحفيين ومعدي البرامج، ومن يستخدمون الذكاء الاصطناعي في عملهم، ويتم الحصول على أموال من أصحاب العمل مقابل ذلك.

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هذا المال هو مال مشبوه، لأن ما يحدث يقضي على الإبداع، ويقضي على المهن ولذلك على الجميع الحذر.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن معظم الرسائل البحثية أصبحت تتم بالذكاء الاصطناعي، ولذلك نجد الباحثين الجدد أقل كفاءة من القدماء.

واستطرد "يا ريت الناس تاخد من العلم ما ينفع، والابتعاد عن الضار".
 

وفي وقت سابق قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن كل الأشياء تتم بأمر الله، ولا يستطيع أحد أن يعلم الغيب، وأنه في الفقه الإسلامي، نجد في باب أحكام باب الردة، أن “التنجيم الاستدلالي” موجود فيها، والردة تعني "ترك الإسلام بعد الدخول فيه بالقول أو الفعل الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء".

وأوضح أن الشخص الذي يتوقع والذي يؤمن بالتوقعات المستقبلية؛ يكون مخالفا للشريعة، وأن الله قال في كتابه الكريم،: "إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ".

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الله لا يظهر على غيبه أحد، ولذلك نحذر المواطنين من الوقوع فريسة للدجالين والنصابين.

أحمد كريمة جامعة الأزهر الشريف الأزهر الشريف الذكاء الاصطناعي

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