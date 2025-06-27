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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإصلاح الزراعي: جهود مستمرة للتيسير على المزارعين والمنتفعين بمشروعات الهيئة

الإصلاح الزراعي
الإصلاح الزراعي
شيماء مجدي

تفقد المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مشروعات وأنشطة الهيئة والجمعيات التابعة لها بمحافظة الإسكندرية، حيث رافقه المهندس موفق ساري مدير عام المديرية، وبعض مديري المناطق، والادارات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمرور والمتابعة الدائمة، وتفقد سير العمل، والتواصل المستمر مع المنتفعين، والتوجيه بتذليل العقبات.

وشملت الجولة، زيارة محطة الـ 15 مليون بيضة التابعة للجمعية المشتركة بأبيس، فضلا عن بعض المشروعات الإنتاجية والخدمية التابعة لها، فضلا عن زيارة جمعيتي التعمير والسورية التابعين لمنطقة أبيس وجمعية خورشيد التابعة لمنطقة الإسكندرية، وذلك للاطمئنان علي حسن سير العمل بها، ولقاء العاملين بها، والتأكيد على التيسير على المنتفعين.

والتقى المدير التنفيذي للهيئة، بعض مديري الجمعيات ومفتشي المناطق للاطمئنان علي حسن سير العمل بالجمعيات وانتظام العمل بها، كما تقدم بالشكر  لجميع العاملين بالمديرية، على جهودهم، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل التيسير على المزارعين ومنتفعين الإصلاح الزراعي، إضافة إلى التواصل الدائم والمستمر معهم.

الإصلاح الزراعي الزراعة الجمعيات المشروعات

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