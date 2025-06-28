فحوصات طبية للاعبي الأندية ضمن خطة وزارة الشباب لرعاية الرياضيين

في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تواصل الإدارة المركزية للطب الرياضي تنفيذ خطتها لدعم الرعاية الصحية والبدنية للرياضيين، من خلال إجراء الفحوصات الطبية الدورية الشاملة للاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات الرياضية على مستوى الجمهورية.

وشهدت الفترة الحالية تنفيذ فحوصات طبية شاملة لعدد كبير من اللاعبين واللاعبات داخل مقرات الأندية، وذلك في إطار سلسلة من الفعاليات الطبية التي تنفذها الوزارة لضمان الجاهزية الصحية والبدنية للرياضيين.

حيث تم اليوم تنفيذ الكشوفات الطبية في كل من سيتي كلوب بنها ونادي الزهور بمدينة نصر، على أن تُستكمل الفحوصات غدًا في أندية سموحة، وسبورتنج، وفرعي نادي الزهور بمدينة نصر والتجمع، وذلك بحضور الفريق الطبي المعتمد من وزارة الشباب والرياضة، الذي يقوم بإعداد الملفات الطبية المتكاملة للاعبين.

وقد جرت جميع الفحوصات وفقًا للاشتراطات الصحية والطبية المعتمدة من الوزارة، وشملت الكشف الطبي العام، التحاليل الدورية، والتقييمات البدنية المتخصصة التي تتماشى مع طبيعة كل لعبة.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجيتها الشاملة لضمان جاهزية الرياضيين بدنيًا وصحيًا، وتوفير بيئة رياضية آمنة وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق الإنجازات ورفع راية مصر في مختلف المحافل الرياضية