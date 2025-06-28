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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسبب صورة .. عصام عمر يتصدر مؤشرات البحث

عصام عمر
عصام عمر
أحمد البهى

تصدر الفنان عصام عمر، مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي أكس، وذلك بعد ساعات من نشر صورة له عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأحتل أسم عصام عمر المركز الـ 15 من أصل 30 مركز هم للاسماء الاكثر رواجًا عبر موقع التغريدات العالمي أكس.

وكان آخر اعمال عصام عمر هو فيلم" سيكو سيكو"،والذي يعرض فى السينمات حاليًا.

سيكو سيكو" من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويضم نخبة من النجوم الشباب، من بينهم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف البارزين مثل باسم سمرة وخالد الصاوي.

تدور أحداث الفيلم حول شابين يؤدي دوريهما عصام عمر و طه دسوقي؛ الأول يعمل في شركة شحن، والثاني مدمن ألعاب إلكترونية. يجدان نفسيهما في ورطة غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتدفعهم إلى سلسلة من المواقف الخطيرة والتحديات المتتالية. في محاولة للنجاة، يخوضان مغامرة مثيرة تجمع بين التشويق والكوميديا.


 

الفنان عصام عمر عصام عمر أكس

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