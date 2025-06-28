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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو بنسبة نجاح 73,53 %

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
كتبت مروة فاضل

اعتمد منذ قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور  مايو  2025 بنسبة نجاح 73,53 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين 85310 .

نتيجة الشهادة الإعدادية 


كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو  2025 بنسبة نجاح 91,18 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 34 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2025 بنسبة نجاح 85,71 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 14 طالب .

كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 98,73 % حيث بلغ عدد المتقدمين 157 طالب
 

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة .

الشهادة الإعدادية محافظ المنوفية محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية

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