محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو بنسبة نجاح 73,53 %

اعتمد منذ قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2025 بنسبة نجاح 73,53 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين 85310 .

نتيجة الشهادة الإعدادية



كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2025 بنسبة نجاح 91,18 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 34 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2025 بنسبة نجاح 85,71 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 14 طالب .

كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 98,73 % حيث بلغ عدد المتقدمين 157 طالب



وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة .